Половина Севастополя осталась без света из-за скачка напряжения

Половина Севастополя осталась без электричества из-за аварии. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем Telegram-канале.

Об инциденте стало известно в пятницу вечером, 3 марта. По данным Горлова, причиной аварийного отключения света стал скачок напряжения в высоковольтных электрических сетях общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго».

Он добавил, что в настоящий момент более точные причины сбоя в подаче электроэнергии выясняются. Кроме того, специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в дома граждан.

В январе стало известно о том, что более 110 тысяч жителей города Уссурийска (Приморский край) остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения в 25-градусный мороз. В результате электричество пропало в 380 многоквартирных домах, 3000 частных домовладений, а также 120 объектах социальной инфраструктуры.