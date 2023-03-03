Метрополитен-музей Нью-Йорка назвал Ивана Айвазовского армянским художником

Нью-йоркский Метрополитен-музей второй раз за месяц изменил подпись к картине «Корабль в лунном свете» художника Ивана Айвазовского (имя при рождении — Ованнес Айвазян). Данная информация появилась на официальном сайте на сайте галереи.

В частности, в культурном учреждении указали на армянское происхождение мариниста. «Привязанность художника к океану началась на его родине, в черноморском порту Феодосия в Крыму, тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину. Будучи членом давней армянской общины города», — сообщается в описании полотна.

Отмечается, что в декабре 2021 года на веб-странице галереи не было аннотации к картине, выставленной в ее собрании, а живописца указывали как русского. Однако в феврале 2023 года Метрополитен-музей дополнил подпись — Айвазовский был назван украинским художником.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали данное решение. Представители Украины, стран Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией.

Ранее Метрополитен-музей изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Переименование было сделано после требования украинских активистов.