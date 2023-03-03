Невролог рассказала о неочевидном симптоме развития деменции

Невролог Чердак: ухудшение слуха может свидетельствовать о развитии деменции

Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, что ухудшение слуха может свидетельствовать о развитии деменции. Ее слова приводят «Известия».

По словам специалиста, пожилые люди начинают плохо слышать не из-за патологии органа слуха, проблема кроется в нарушении обработки информации на уровне головного мозга. «Такая глухота избирательна и возникает периодически, например человек перестает слышать то, что ему неинтересно, либо то, что он не хочет слышать», — указала она.

Невролог пояснила, что такое нарушение слуха вызвано затруднением распознавания обращенной речи. «Часто люди с такой патологией в попытке преодолеть непонимание речи увеличивают громкость телевизора или радио, но это не помогает им слышать лучше», — рассказала Чердак.

В случае появления проблем со слухом она посоветовала обратиться к сурдологу и пройти аудиометрию — диагностическую процедуру, во время которой пациента тестируют на восприятие звуков различной высоты. При выявлении нарушений необходимо обследоваться у невролога, специализирующегося на когнитивных функциях, добавила врач.

Ранее невролог Александра Алехина назвала способы защититься от развития деменции. Она порекомендовала наладить режим сна и сократить потребление сахара.