Названы риски для здоровья от проживания на высоких и низких этажах

Врач Коваленко: жить на высоких и низких этажах многоквартирных домов опасно для здоровья

Этаж многоквартирного дома, на котором проживает человек, может влиять на его физическое и психическое здоровье. Об этом рассказала терапевт клиники Medical On города Новосибирск Юлия Коваленко, пишет «Газета.Ru».

Эксперт предупредила, что самыми опасными для организма являются низкие и высокие этажи. Так, жители первых этажей чаще жалуются на легочные заболевания и сниженный иммунитет. У людей с верхних этажей, в свою очередь, часто встречаются тревожные расстройства, головные боли и проблемы с артериальным давлением.

Кроме того, чем ниже живет человек, тем он ближе к подвальным помещениям, где распространяются грибок и плесень. Вблизи низко расположенного жилья также скапливаются пыль и выхлопные газы от автомобилей. «Такие воздействия крайне опасны. Все дело в том, что наш организм не способен справляться с такими агрессивными агентами без ущерба для здоровья, это превышает физиологические возможности систем детоксикации», — пояснила Коваленко.

Для жителей этажей выше седьмого тоже есть риски — им может грозить промышленный смог с предприятий. Те, кто живет выше 25-го этажа, могут страдать от крайне сухого воздуха, который будет поступать в квартиру через систему кондиционирования — в небоскребах обычно нет возможности открыть окно для естественного проветривания.

Врач добавила, что проживающие на очень высоких этажах могут страдать от вибраций, низкочастотных инфразвуковых колебаний и перепадов атмосферного давления. «От перечисленных факторов можно ожидать панических атак, нарушений сна и бессонницу, тревожные расстройства, головные боли, заболевания ЛОР-органов и, как следствие, подверженность респираторным инфекциям», — уточнила Коваленко. Эксперт резюмировала, что безопаснее всего выбирать для постоянного проживания квартиры на этажах с третьего по седьмой.

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