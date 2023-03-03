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20:56, 3 марта 2023Силовые структуры

Российский суд арестовал мужчину за убийство разбившей ему сердце супруги

В Петербурге отправили в СИЗО до 27 апреля мужчину, задушившего жену за желание расстаться

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге суд арестовал Панаетиса Ризопулоса, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы российского региона.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 27 апреля. Выяснилось, что обвиняемый узнал, что жена хочется расстаться с ним, так как полюбила другого мужчину. Это разбило сердце Ризопулосу.

Инцидент произошел 27 февраля на севере города. Фигурант задушил жену на глазах у двоих детей шести и тринадцати лет, после чего попытался покончить с собой. Обеспокоенные криками, жильцы дома вызвали полицию, которая обнаружила мертвую 39-летнюю женщину и истекающего кровью 37-летнего мужчину. Дети не пострадали.

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Екатерина Власова
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