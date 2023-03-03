В московской квартире задушили одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

В Москве задушили ремнем одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова

На северо-западе Москвы 29-летний мужчина убил 47-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России.

Речь идет об убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным ведомства, 2 марта в квартире на улице Рогова фигурант поссорился с потерпевшим и задушил его ремнем. Затем злоумышленник сбежал. Однако вскоре его нашли и задержали. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.