Российские компании подтвердили рост цен из-за западных санкций

Опрос ИЭП: российские компании подтвердили апрельский прогноз по ценам из-за санкций

Институт экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара представил результат второй волны опросов российских промышленных компаний о последствиях западных санкций и остановок импорта, проведенный в феврале. О его результатах пишет «Коммерсантъ».

Первая волна была проведена в апреле, и тогда респондентов просили спрогнозировать будущие эффекты. Теперь исследователи пытались понять, какие ожидания оправдались.

Точнее всего производители предсказали рост цен и себестоимости продукции. Ожидали его 64 процента респондентов, и ровно столько же подтвердили опасения. Также достаточно адекватно были спрогнозированы сильное изменение технологических цепочек из-за отсутствия западных комплектующих (38 процентов против 35 процентов) и рост импортозамещающего спроса на выпускаемую продукцию (36 процентов против 33 процентов).

Сильно расходятся с ожиданиями представления об отсутствии поставщиков в «дружественных» странах. Если в апреле к такому мнению склонялись 37 процентов опрошенных, то в феврале его смогли подтвердить только 27 процентов. Меньше ожиданий оказался и уход с рынка конкурирующего импорта — 26 процентов против 22 процентов.

Год назад не видели альтернативных поставщиков западной продукции в Россию 62 процента опрошенных, в феврале доля таких компаний опустилась до 53 процентов. Сильнее всего расхождение ожиданий с реальностью проявилось в вопросе остановки или замены иностранного оборудования из-за невозможности обслуживания. К таким неприятным последствиям санкций готовились 40 процентов опрошенных, но столкнулись с ними только 22 процента.

Ранее консалтинговая компания «Яков и Партнеры» предупредила, что если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование, то к 2030 году добыча в стране может сократиться на 20 процентов.