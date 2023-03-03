Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 3 марта 2023Бывший СССР

Украина потеряла сотни тысяч долларов на закупке фляг для армии

«Главком»: Украина потеряла около 700 тысяч долларов на закупке фляг для армии

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинское Министерство обороны закупило фляги для армии по завышенной стоимости, из-за этого государственному бюджету был нанесен ущерб в размере около 700 тысяч долларов. Об этом сообщает издание «Главком».

«Как выяснило следствие, ООО "Пролог Сервис" в общей сложности заказало 100 тысяч штук армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указано в таможенной документации — 0,59 доллара [за штуку] против 7,9 долларов! Стоимость 0,59 доллара стала известна следствию в ходе оперативных мероприятий. (…) Правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составлять не менее 700 тысяч долларов», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
«Решение принимали быстро» Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
«Решение принимали быстро»Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
2 февраля 2023
«Уберите своих воров» Почему США взялись за борьбу с коррупцией на Украине и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
«Уберите своих воров»Почему США взялись за борьбу с коррупцией на Украине и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
7 февраля 2023

Уточняется, что «Пролог Сервис», используя иностранные «серые» компании, подготовила фиктивный пакет документов, чтобы зависть цену на фляги. Предварительная информация позволяет предположить, что в деле есть коррупционная составляющая, пишет «Главком».

Как отмечается, Национальное антикоррупционное бюро в июле прошлого года начало досудебное расследование по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Минобороны по предварительному сговору с должностными лицами указанной компании. Как сообщает издание, контракт с «Пролог Сервис» подписал бывший директор департамента госзакупок оборонного ведомства Богдан Хмельницкий.

Ранее экс-заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова заподозрили в незаконных действиях, а Хмельницкого — в растратах государственных средств после скандала с завышенными ценами на продукты для армии страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
Трэвиса Скотта обвинили еще в одном нападении
СКР начал проверку из-за нападения с ножом на ученика в московской школе
Прокуратура Нидерландов запросила тюремное заключение для легионера «Спартака»
Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей
В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла
Певица Ханна показала синяки на ягодицах
В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции
Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета
Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.