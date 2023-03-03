Украина потеряла сотни тысяч долларов на закупке фляг для армии

«Главком»: Украина потеряла около 700 тысяч долларов на закупке фляг для армии

Украинское Министерство обороны закупило фляги для армии по завышенной стоимости, из-за этого государственному бюджету был нанесен ущерб в размере около 700 тысяч долларов. Об этом сообщает издание «Главком».

«Как выяснило следствие, ООО "Пролог Сервис" в общей сложности заказало 100 тысяч штук армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указано в таможенной документации — 0,59 доллара [за штуку] против 7,9 долларов! Стоимость 0,59 доллара стала известна следствию в ходе оперативных мероприятий. (…) Правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составлять не менее 700 тысяч долларов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что «Пролог Сервис», используя иностранные «серые» компании, подготовила фиктивный пакет документов, чтобы зависть цену на фляги. Предварительная информация позволяет предположить, что в деле есть коррупционная составляющая, пишет «Главком».

Как отмечается, Национальное антикоррупционное бюро в июле прошлого года начало досудебное расследование по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Минобороны по предварительному сговору с должностными лицами указанной компании. Как сообщает издание, контракт с «Пролог Сервис» подписал бывший директор департамента госзакупок оборонного ведомства Богдан Хмельницкий.

Ранее экс-заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова заподозрили в незаконных действиях, а Хмельницкого — в растратах государственных средств после скандала с завышенными ценами на продукты для армии страны.