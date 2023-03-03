Необходимость введения единой униформы для школьников в России оценили

Депутат Вассерман: сейчас нет необходимости вводить единую униформу для школьников

Сейчас нет необходимости вводить в российских школах строгую униформу единого образца, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. При этом в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что следует выработать общие стандарты и требования к внешнему виду учеников.

«Пока речи о [единой] униформе нет. Сегодня на комитете обсуждали этот вопрос и говорили о том, что должны быть более-менее единые региональные требования к форме, на их основе единое требование в конкретных учебных заведениях. Но это именно общее требование не о конкретном фасоне, а, грубо говоря, о том, чтобы была более-менее единая цветовая гамма, единый стиль, чтобы по возможности не было завышенных ценовых требований, которые не все семьи могут исполнить», — сказал депутат.

Пока речи об униформе нет. Этот вопрос не раз рассматривался, по пока ни у комитета Госдумы по просвещению, ни у Министерства просвещения нет каких-то жестких требований на сей счет. В них не видно особой надобности Анатолий Вассерман депутат Госдумы

Заместитель министра просвещения Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. Идею он высказал на заседании комитета Госдумы по просвещению в пятницу, 3 марта, передает ТАСС.

«Мы предлагаем выступить с инициативной закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. <…> Чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете съемки видео и фото во время уроков в школе.