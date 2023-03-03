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11:57, 3 марта 2023Россия

В России захотели запретить снимать видео и фотографировать во время уроков

В Госдуме подготовили проект о запрете съемки видео и фото во время уроков в школе

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Комитет Государственной Думы по просвещению занимается подготовкой законопроекта о запрете съемки фото и видео во время уроков в школе. Об этом заявила глава комитета Ольга Казакова, ее цитирует РИА Новости.

«Это, что о запрете фотосъемки, ...как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением», — сказала Казакова.

Из текста проекта следует, что съемку во время уроков в российских школах можно будет проводить с разрешения администрации или директора школы.

В апреле 2022 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что министерство разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или классом. В августе 2022 года министр сообщил, что с 1 сентября того же года, согласно новым санитарным правилам, этот запрет вступает в силу.

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Анастасия Шейкина
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