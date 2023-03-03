В МТС назвали объем выручки от экосистемы за прошлый год

Выручка МТС от экосистемы за 2022 год превысила сто миллиардов рублей

Рост пользователей собственной экосистемной подписки МТС Premium по итогам четвертого квартала 2022 года составил 71 процент. Об этом говорится в сообщении оператора связи. Количество пользователей программы лояльности МТС Cashbаck увеличилось в 2,3 раза по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Как отметил президент МТС Вячеслав Николаев, экосистемная выручка МТС по итогам 2022 года выросла на 67 процентов и превысила 100 миллиардов рублей. «Несмотря на высокий уровень внешней неопределенности, мы продолжаем фиксировать рост наших цифровых вертикалей — МТС Медиа, МТС Entertainment и других. Мы также отмечаем успехи новых направлений и продуктов, таких как МТС Travel и МТС Строки», — подчеркнул он.

Общее количество экосистемных клиентов МТС в годовом выражении выросло на 52,7 процента и достигло 13,5 миллиона.