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19:17, 3 марта 2023Экономика

В МТС назвали объем выручки от экосистемы за прошлый год

Выручка МТС от экосистемы за 2022 год превысила сто миллиардов рублей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Рост пользователей собственной экосистемной подписки МТС Premium по итогам четвертого квартала 2022 года составил 71 процент. Об этом говорится в сообщении оператора связи. Количество пользователей программы лояльности МТС Cashbаck увеличилось в 2,3 раза по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Как отметил президент МТС Вячеслав Николаев, экосистемная выручка МТС по итогам 2022 года выросла на 67 процентов и превысила 100 миллиардов рублей. «Несмотря на высокий уровень внешней неопределенности, мы продолжаем фиксировать рост наших цифровых вертикалей — МТС Медиа, МТС Entertainment и других. Мы также отмечаем успехи новых направлений и продуктов, таких как МТС Travel и МТС Строки», — подчеркнул он.

Общее количество экосистемных клиентов МТС в годовом выражении выросло на 52,7 процента и достигло 13,5 миллиона.

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Татьяна Романова
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