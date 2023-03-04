Кабмин Украины утвердил антикоррупционную программу

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что кабмин страны утвердил антикоррупционную программу

Кабинет министров Украины утвердил государственную антикоррупционную программу в рамках реализации аналогичной стратегии до 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Сегодня Правительство утвердило государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025 годов», — сказал он.

Шмыгаль уточнил, что в программе содержатся мероприятия, которые нужны для повышения эффективности системы предотвращения коррупционной деятельности в разных сферах жизни общества. Кроме того, они направлены на формирование негативного отношения к коррупции в общественности и обеспечение неотвратимой ответственности за указанные деяния, добавил он. Премьер подчеркнул, что документ должен быть открыт для предложений и дополнений.

Ранее французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Киев в растрате поставленной военной помощи. «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом», — высказался он.