Во Франции призвали прекратить поставки Украине из-за коррупции в Киеве

Политик Филиппо призвал остановить военную помощь Украине из-за коррупционного скандала

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Украину в растрате поставленной военной помощи. На это он указал в своем Twitter.

«Министр обороны Украины оказался замешан в серьезном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины закупает продукты для военных по ценам, в разы превышающим розничные в магазинах Киева. По некоторым данным, речь идет о сделках более чем на 350 миллионов долларов. Глава военного ведомства Алексей Резников объяснил завышенные цены технической ошибкой. Он также добавил, что не стыдится работы, проделанной на посту.

5 февраля экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Резников написал заявление об отставке. По его сведениям, министру «в ближайшее время должны вручить подозрение». Сам Резников позднее заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, хотя он готов к любому развитию событий.