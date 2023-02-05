Министр обороны Украины прокомментировал слухи о своем уходе с поста

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что готов к любому развитию событий

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, хотя он готов к любому развитию событий. Цитату приводит РИА Новости.

«Я повторю свой ответ другим СМИ: каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его», — подчеркнул он, комментируя слухи о своей скорой отставке.

Глава Минобороны добавил, что не стыдится работы, проделанной на посту.

Об отставке главы ведомства ранее говорил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. По его словам, Резников написал заявление об отставке. Он утверждает, что затем покинуть свой пост должен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов якобы может сменить Резникова на посту.