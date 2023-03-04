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22:59, 4 марта 2023Мир

Начштаба обороны Канады посетил Киев и обсудил дальнейшую помощь Украине

Начштаба обороны Канады Эйр на встрече в Киеве обсудил оказание дальнейшей помощи Украине

Фото: Unsplash.com

Начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр посетил Киев и обсудил оказание дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Отмечается, что высокопоставленный офицер встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и заместителем министра обороны Андреем Шевченко.

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«Во время встречи с генералом Залужным генерал Эйр подтвердил непоколебимую приверженность Вооруженных сил Канады сохранению солидарности с Украиной и пообещал продолжать помогать Украине напрямую или в сотрудничестве с союзниками в Восточной Европе», — говорится в сообщении Минобороны.

Начштаба обороны также обсудил вклад Канады в удовлетворение будущих потребностей Украины и встретился с украинскими военнослужащими.

В конце февраля стало известно, что Канада выделит Украине новый пакет помощи в размере 32 миллионов долларов. Помощь включает в себя 7,5 миллиона долларов, которые будут направлены на усилия по разминированию, и более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности. Более 12 миллионов долларов пойдут на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

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Марина Совина
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