Начштаба обороны Канады посетил Киев и обсудил дальнейшую помощь Украине

Начштаба обороны Канады Эйр на встрече в Киеве обсудил оказание дальнейшей помощи Украине

Начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр посетил Киев и обсудил оказание дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Отмечается, что высокопоставленный офицер встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и заместителем министра обороны Андреем Шевченко.

«Во время встречи с генералом Залужным генерал Эйр подтвердил непоколебимую приверженность Вооруженных сил Канады сохранению солидарности с Украиной и пообещал продолжать помогать Украине напрямую или в сотрудничестве с союзниками в Восточной Европе», — говорится в сообщении Минобороны.

Начштаба обороны также обсудил вклад Канады в удовлетворение будущих потребностей Украины и встретился с украинскими военнослужащими.

В конце февраля стало известно, что Канада выделит Украине новый пакет помощи в размере 32 миллионов долларов. Помощь включает в себя 7,5 миллиона долларов, которые будут направлены на усилия по разминированию, и более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности. Более 12 миллионов долларов пойдут на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

