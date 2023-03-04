В Сбере рассказали об использовании мошенниками технологии дипфейк

Станислав Кузнецов рассказал об использовании технологии дипфейк мошенниками

Технология видео- и голосовых дипфейков стремительно развивается, и одними из первых ее пытаются использовать мошенники. Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в интервью каналу «Россия 24» рассказал, что был зафиксирован случай, когда бухгалтер одного из предприятий получила сообщение от своего директора, чтобы она срочно с ним связалась по видеосвязи: «Там находится дипфейк, собственно говоря, ее "директор", и она глубоко в этом убеждена». Далее фейковый руководитель сообщает подчиненной, что есть поручение от высшего руководства срочно перевести 100 тысяч долларов. «В этой ситуации бухгалтер безукоризненно выполняет его поручение и буквально через час-два она с глубочайшим разочарованием и ужасом понимает, что сотворила», — добавляет зампред Сбера.

Сбер активно использует цифровую биометрию, поэтому компании важно было заранее подготовиться к рискам, рассказал Станислав Кузнецов. По его словам, стояла задача разработать систему, способную автоматически, без нажатия кнопок определять наличие фейка. «Если установить на вашем телеканале нашу технологию, вы можете всегда совершенно точно определить, есть ли подмена изображения, это дипфейк или не дипфейк. Наша цель, чтобы это происходило в автоматизированном режиме, чтобы не надо было включать никаких кнопок, а сразу загоралась лампочка, что здесь есть какой-то риск», — рассказал он.

Сбер в 2022 году запатентовал два изобретения, позволяющих выявлять дипфейки. Их алгоритмы анализируют биологическую особенность человека — меняющийся цвет лица. Невооруженным глазом заметить это нельзя, однако система способна распознать фейковое изображение. Эффективность системы при замерах составила 98 процентов. Разработанные технологии защищают от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection, выявляют информационные атаки на ранних стадиях для борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечивают защиту переговоров по видео-конференц-связи.