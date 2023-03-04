Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 4 марта 2023Силовые структуры

ФСБ опубликовала видео подозреваемой в госизмене москвички

ФСБ опубликовала видео подозреваемой в оказании финансовой помощи ВСУ москвички

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео москвички, подозреваемой в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). На кадрах, распространенных в Telegram-канале РБК, видно, как женщина приезжает к зданию Лефортовского районного суда Москвы и проходит в зал заседаний, где рассматривался вопрос о заключении ее под стражу.

Звуковой ряд в ролике отсутствует, а лицо обвиняемой скрыто от зрителя. Также невозможно установить хотя бы примерный возраст жительницы столицы, которая проходит по статье 275 Уголовного кодекса России о госизмене.

Ранее стало известно, что районный суд определил ей в качестве меры пресечения два месяца заключения под стражу на время следствия. Имя обвиняемой не разглашается: известно лишь, что ее подозревают в оказании помощи ВСУ, а задержана она была при попытке пересечь государственную границу России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Немецкий оружейный концерн собрался построить на Украине танковый завод
В Госдуме поддержали проект о запрете усыновления в недружественные страны
ФСБ опубликовала видео подозреваемой в госизмене москвички
В США увидели признаки подготовки отсупления ВСУ из Артемовска
Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области
Стало известно об отказе Месси от первого предложения ПСЖ
Самые дешевые квартиры обнаружили в Зеленограде и на юго-западе Москвы
Экс-разведчик США рассказал о мотивации Путина
В окрестностях Артемовска обнаружили укрепрайон ВСУ
Примотанный скотчем к полу пьяный клиент умер в рекламном агентстве в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.