ФСБ опубликовала видео подозреваемой в госизмене москвички

ФСБ опубликовала видео подозреваемой в оказании финансовой помощи ВСУ москвички

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео москвички, подозреваемой в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). На кадрах, распространенных в Telegram-канале РБК, видно, как женщина приезжает к зданию Лефортовского районного суда Москвы и проходит в зал заседаний, где рассматривался вопрос о заключении ее под стражу.

Звуковой ряд в ролике отсутствует, а лицо обвиняемой скрыто от зрителя. Также невозможно установить хотя бы примерный возраст жительницы столицы, которая проходит по статье 275 Уголовного кодекса России о госизмене.

Ранее стало известно, что районный суд определил ей в качестве меры пресечения два месяца заключения под стражу на время следствия. Имя обвиняемой не разглашается: известно лишь, что ее подозревают в оказании помощи ВСУ, а задержана она была при попытке пересечь государственную границу России.