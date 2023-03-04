В Минобороны сообщили об успехах российских войск на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих

На купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Новоселовское в Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковка, Тимовка и Табаевка Харьковской области. Об успехах сообщили журналистам в субботу, 4 марта, в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, на данном участке действовали подразделения «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии. Они за сутки уничтожели свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей.

В пятницу, 3 марта, на этом направлении за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до ста солдат убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, два пикапа, один танк, самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».