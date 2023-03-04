Из-за непогоды в США погибли восемь человек

The New York Times: из-за непогоды в США погибли восемь человек

Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере восьми человек в нескольких американских штатах. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что из-за сильного ветра были повреждены постройки в Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и ряде других штатов. Кроме того, непогода повалила деревья и обрывала линии электропередачи.

Согласно данным издания, в Алабаме трое человек погибли под упавшими деревьями. Также свалившаяся на автомобиль ветка стала причиной смерти женщины в Миссисипи.

3 марта сообщалось, что на западное побережье США обрушились беспрецедентные снегопады. В некоторых округах Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Жителей призвали ограничить поездки и по возможности оставаться дома. Мощные снегопады начались на неделе с 27 февраля.