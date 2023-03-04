«Росатом» рекультивирует промплощадку «Усольехимпрома» раньше запланированного срока

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомились с ходом работ на промплощадке бывшего «Усольехимпрома». Ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде Росатом осуществляет в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Уникальная по объемам и применяемым технологиям работа, которую Госкорпорация «Росатом» реализует по поручению президента Российской Федерации, осуществляется с учетом сложившейся культуры безопасности и опыта Росатома при обращении с радиоактивными отходами, использования уникальных инновационных решений при выводе из эксплуатации сложных промышленных объектов.

В процессе рекультивации промплощадки необходимо было демонтировать 368 зданий строительным объемом более 6 миллионов кубометров. Работы в 2022 году выполнили со значительным опережением графика, на текущий момент уже демонтировано 256 объектов. Кроме того, с территории промышленной площадки «Усольехимпром» удалены и переданы на утилизацию отходы II, III и IV классов опасности. Проведенные работы с опережением сроков полностью обеспечили выполнение государственного контракта на первом этапе реализации самого масштабного в стране экологического проекта.

«Обезвреживание и ликвидация накопленных отходов и очистка загрязненных территорий, как мы сегодня увидели на примере «Усольехимпрома», находятся в активной стадии реализации, — прокомментировала результаты работ Виктория Абрамченко. — Выполнены неотложные работы, которые позволили снять режим чрезвычайной ситуации. Было профинансировано 2,4 миллиарда рублей, дополнительно выделено еще 10 миллиардов рублей федерального финансирования на продолжение работ на данном объекте. С точки зрения тиражирования опыта: Росатом накопил уникальные компетенции, и сегодня это номер один в стране, а может быть, и в мире, с точки зрения утилизации таких опасных отходов».

К 2024 году Госкорпорация не просто реабилитирует данную территорию, но и создаст новый промышленный кластер по обращению с данными отходами.

«Работа по ликвидации накопленного наследия продолжается и будет продолжаться», — отметил Алексей Лихачев. Он рассказал, что сейчас на площадке полным ходом идет демонтаж сооружений и их подземных частей. «Демонтаж надземных частей зданий выполнен с опережением на четыре месяца, что позволило на сэкономленные средства демонтировать еще 37 объектов. Работы идут в тесном контакте с государством, научными кругами, в частности, МГУ им. Ломоносова, Российской Академией наук, общественностью: было важно показать, что и как делается, и как защищены люди в процессе ликвидации экологических угроз. Вторая задача — строительство на этой территории экотехнопарка «Восток» производительностью 50 тысяч тонн в год. Предприятие будет обеспечивать переработку отходов с максимальным извлечением полезных компонентов для их последующего возврата в хозяйственный оборот. Мы чувствуем очень серьезную поддержку правительства России в вопросах ликвидации, а создание переработки мы осуществляем на собственные средства Росатома. Не менее важная задача — социальное развитие Усолья-Сибирского: у нас было прямое указание правительства России и президента о включении города в число атомных городов. И Усолье-Сибирское стало 28 атомным городом России. И это только начало работы на десятилетия вперед», — добавил Алексей Лихачев.

В ходе визита также обсуждались вопросы социально-экономического развития г.Усолья-Сибирское. Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева рассказала о раскрытии кадрового потенциала жителей города Усолье–Сибирское. В частности, для профессиональной и личной реализации горожанина и его вовлечения в развитие территории использовалось несколько комплексных программ: открытая среда, вовлечение жителей в спорт и ЗОЖ, образование и развитие лидерства, поддержка волонтерского движения, образовательных и просветительских проектов.

В 2022 году в социо-гуманитарные проекты Госкорпорации было вовлечено более 23 тысячи жителей города. В культурно-массовых мероприятиях приняло участие более 10 тысяч жителей. Развитие качества управления городом происходит через социальные программы, проекты и конкурсы, такие как «Социальный лидер Усолья-Сибирского», «Школы Росатома», образовательного проекта для школьников — «Менделеевские классы».

