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12:26, 4 марта 2023Мир

Экс-разведчик США обвинил Запад в сокрытии правоты Путина по ситуации на Украине

Экс-разведчик США Риттер обвинил Запад в сокрытии правоты Путина по ситуации на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Западе понимают, что власти Украины сделали из лидера украинских националистов Степана Бандеры национального героя, но продолжают скрывать это, называя специальную военную операцию неспровоцированной. С таким обвинением о сокрытии правоты президента России Владимира Путина западной стороной выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur.

«Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что на Украине ставят памятники в честь Бандеры, поют про него песни и восхваляют это. По его словам, власти страны воспитывают молодежь в рамках «ненавистнической идеологии». При этом на Западе все-еще утверждают, что украинский кризис был беспричинным, добавил экс-разведчик.

Ранее Верховная Рада Украины удалила из своего аккаунта в социальной сети Twitter пост о дне рождения Бандеры. Как сообщалось, это произошло после волны возмущения, поднятой в Польше. После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил недовольство в связи с празднованием дня рождения Бандеры на Украине.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году националист был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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Кристина Есикова
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