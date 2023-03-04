Экс-разведчик США обвинил Запад в сокрытии правоты Путина по ситуации на Украине

Экс-разведчик США Риттер обвинил Запад в сокрытии правоты Путина по ситуации на Украине

На Западе понимают, что власти Украины сделали из лидера украинских националистов Степана Бандеры национального героя, но продолжают скрывать это, называя специальную военную операцию неспровоцированной. С таким обвинением о сокрытии правоты президента России Владимира Путина западной стороной выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur.

«Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что на Украине ставят памятники в честь Бандеры, поют про него песни и восхваляют это. По его словам, власти страны воспитывают молодежь в рамках «ненавистнической идеологии». При этом на Западе все-еще утверждают, что украинский кризис был беспричинным, добавил экс-разведчик.

Ранее Верховная Рада Украины удалила из своего аккаунта в социальной сети Twitter пост о дне рождения Бандеры. Как сообщалось, это произошло после волны возмущения, поднятой в Польше. После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил недовольство в связи с празднованием дня рождения Бандеры на Украине.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году националист был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

