Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии

Reuters: глава Комитета начштабов ВС США Милли тайно посетил военную базу страны в Сирии

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли совершил визит на американскую военную базу в Сирии, который ранее не анонсировали. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в рамках поездки Милли планирует оценить почти восьмилетние действия Вашингтона по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), а также деятельность по защите американских военных в республике.

Сам глава Комитета начштабов ВС США подчеркнул, что США и их партнеры в лице сирийских курдов «добиваются прогресса в том, чтобы нанести долгосрочное поражение группировке ИГ». Милли также ответил на вопрос об оправданности американской миссии в США с точки зрения риска и связал ее с безопасностью страны и ее партнеров.

«Если вы считаете, что это представляет важность, то мой ответ — да», — заключил Милли.

19 февраля военная база США в Сирии подверглась ракетному удару. Под обстрел попала территория месторождений Омар, которую незаконно контролируют силы США на востоке Дейр-эз-Зора.