Чешский генерал Шандор предупредил, что российская тактика смертельна для ВСУ

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор рассказал о неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий. Своим мнением он поделился в интервью Parlamentní listy.

По словам чешского генерала, российские артиллерийские обстрелы держат армию Украины в напряжении, заставляют беспрестанно вести бои и нести максимальные потери.

«Российская тактика смертельна для украинских войск», — высказался Шандор.

При этом западная техника доставляется Киеву с опозданием и не покрывает всех нужд ВСУ, указал военный. «Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам», — добавил он. Шандор высказал мнение, что стратегически Киев уже проиграл в конфликте.

Ранее Шандор заявил, что возможности и запасы стран Запада для поддержки Украины ограничены, поэтому они не готовы к затяжному конфликту. В качестве примера он упомянул Германию, которая активно «дает обещания, но обещания совсем не соответствуют ожиданиям и реальности».