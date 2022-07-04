В Чехии признали неготовность Запада к долгой поддержке Украины

Экс-глава чешской разведки Шандор считает, что Запад не готов вести долгий конфликт

Возможности и запасы стран Запада для поддержки Украины ограничены, так что они не готовы вести долгий конфликт. Об этом в интервью Parlamentní listy заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

В качестве примера он упомянул Германию, которая активно «дает обещания, но обещания совсем не соответствуют ожиданиям и реальности». Шандор считает, что основная проблема заключается в том, что Берлину уже нечего поставлять.

«Иными словами, если бы произошла эскалация конфликта между Россией и альянсом, то мы как альянс вели бы конфликт на относительно большей территории со значительно меньшими запасами вооружений», — признался собеседник издания и подчеркнул, что в случае конфликта оружия не хватит у самой Чехии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может передавать военную помощь Украине так же быстро, как это делают США, так как у государств существует «разница в военном бюджете».

В июле газета Times писала, что британские вооруженные силы ослабились в некоторых сферах из-за передачи оружия Украине. Так, в 1993 году Великобритания приобрела 63 единицы РСЗО M270, но сейчас их численность составляет около 44, однако в Лондоне обещали поставить Киеву только три единицы. Кроме того, Британия в 2000-е годы закупила почти 12 тысяч противотанковых комплексов NLAW, пять тысяч были переданы Украине.

1 июля пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил объявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов.