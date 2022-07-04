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Шольц объяснил невозможность передачи военной помощь Киеву с интенсивностью США

Шольц заявил, что Германия не может передавать военную помощь Украине с интенсивностью США

Фото: Christian Mang / Reuters

Германия не может передавать военную помощь Украине так же быстро, как это делают США. Об этом в интервью каналу CBS заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик объяснил невозможность передачи военной помощь Киеву с интенсивностью США разницей в военном бюджете. «Думаю, вам нужно понять, что есть разница между нами и такой страной, как США: Вашингтон много тратит на оборону, много инвестирует в это и потому обладает большими запасами вооружения», – сказал он.

Шольц добавил, что Берлин отправляет Киеву ту помощь, которую может, и обучает украинских военных пользоваться вооружением.

Ранее канцлер ФРГ оценил сроки спецоперации России на Украине. По словам политика, продолжительность боевых действий никому не известна, однако Россия обладает значительными ресурсами для ее ведения. «Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] — лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, так что он сможет продолжать действительно долго», — пояснил политик.

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Анжелика Бережная
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