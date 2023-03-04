Трамп потребовал запретить экс-вице-президенту комментировать выборы 2020 года

CNN: Трамп потребовал запретить экс-вице-президенту Пенсу давать показания по выборам 2020

Экс-президент США Дональд Трамп в суде потребовал запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу комментировать и давать показания по делу о предполагаемых попытках оспорить результаты выборов 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Команда юристов бывшего американского лидера заявила специальному прокурору Джеку Смиту, назначенному в ноябре 2022 года для разбирательства в причастности Трампа к штурму Капитолия, что будет настаивать на невовлечении Пенса в уголовный процесс.

В июне Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, представил первые доказательства того, что бывший президент Дональд Трамп причастен к его организации.

Член комитета Лиз Чейни указала, что Трамп пытался использовать ресурсы своего офиса, включая министерство юстиции, чтобы отменить голосование, а затем оказал давление на вице-президента Майка Пенса, чтобы тот отменил голосование коллегии выборщиков.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Трампа, не признавших итоги голосования. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Нападению подверглись 140 сотрудников полиции. Пять человек погибли.

