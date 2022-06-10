Конгресс США обвинил Трампа в организации штурма Капитолия

Конгресс США представил доказательства вины Трампа в штурме Капитолия

Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, представил первые доказательства того, что бывший президент Дональд Трамп причастен к его организации. Об этом сообщает The Washington Post.

Комиссия из девяти членов возложила вину за случившееся непосредственно на Трампа, который знал, что проиграл президентские выборы 2020 года, но солгал народу, что его поражение стало следствием мошенничества Демократической партии. «Насилие не было случайным. (...) Это был последний, самый отчаянный шанс Трампа остановить передачу власти. И в конечном счете Дональд Трамп — президент Соединенных Штатов — подстегнул толпу внутренних врагов Конституции пройти маршем по Капитолию и подорвать американскую демократию», — заявил председатель комитета Бенни Дж. Томпсон.

Член комитета Лиз Чейни указала, что Трамп пытался использовать ресурсы своего офиса, включая министерство юстиции, чтобы отменить голосование, а затем оказал давление на вице-президента Майка Пенса, чтобы тот отменил голосование коллегии выборщиков. Отмечается, что Трамп не только ничего не сделал, чтобы остановить штурм Капитолия, но, напротив, подзадоривал людей.

Ранее стало известно, что дочь и старший советник Трампа Иванка отказалась поддержать версию отца о фальсификации выборов. Она согласилась с выводом министерства юстиции об отсутствии мошенничества.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Трампа, не признавших итоги голосования. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Нападению подверглись 140 сотрудников полиции. Пять человек погибли.