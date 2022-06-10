Дочь Трампа отказалась поддержать версию отца о фальсификации выборов

Дочь Трампа отказалась поддержать версию отца о фальсификации на выборах 2020 года в США

Дочь и старший советник бывшего президента США Дональда Трампа Иванка отказалась поддержать версию отца о фальсификации выборов. Об этом сообщает CNN.

Иванка Трамп заявила о согласии с выводом Министерства юстиции об отсутствии мошенничества во время президентских выборов 2020 года.

Генеральный прокурор Уильям Барр в своем отчете заявил, что не нашел достаточных оснований для отмены результатов выборов, на которых одержал победу соперник Трампа — Джо Байден.

«Это повлияло на мою точку зрения. Я уважаю генерального прокурора Барра, поэтому я приняла то, что он сказал», — дочь бывшего американского лидера.

Ранее бывший заместитель генпрокурора США Ричард Донохью предоставил доказательства попыток экс-президента Дональда Трампа повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Подтверждения действиям Трампа содержатся в записке, которую Донохью передал комитету по надзору Палаты представителей.

В ней сообщается, что 27 декабря 2020 года Трамп обратился к исполняющему обязанности генпрокурора Джеффри Розену с требованием объявить выборы президента США коррумпированными и незаконными.