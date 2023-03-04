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21:19, 4 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о ракетной атаке Юрьевки со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Юрьевке две ракеты

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале сообщило, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок городского типа Юрьевка. Уточняется, что по населенному пункту было выпущено две ракеты.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 18:40 [мск] по населенному пункту Юрьевка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что информация о пострадавших и повреждениях пока уточняется.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон принял решение поставить Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем обещал раньше. Также, по его словам, Киеву передадут больше самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, а также возрастет число украинских военных, которые будут обучаться в Великобритании.

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Марина Совина
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