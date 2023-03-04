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11:47, 4 марта 2023Россия

В Госдуме поддержали проект о запрете усыновления в недружественные страны

Комитет Госдумы утвердил законопроект о запрете усыновления детей в недружественные страны

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете усыновления детей из России в недружественные страны. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект, предполагающий запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, был внесен в план законопроектной деятельности Госдумы на март 2023 года. На заседании думского комитета по вопросам семьи, которое прошло в пятницу, 3 марта, он был рассмотрен и утвержден.

По словам главы профильного комитета Нины Останиной, отзыв правительства на данный законопроект не поступил, поэтому инициатива рассматривалась без него. Далее законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Думы.

1 августа 2022 года в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. С 2013 года в России действует «закон Димы Яковлева», ставший ответом на американский «акт Магнитского». Согласно ему, американским гражданам запрещено усыновлять российских детей.

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Дарья Рыбак
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