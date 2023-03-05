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15:17, 5 марта 2023Россия

В Госдуме заявили о подготовке США к конфликту на Украине на протяжении 10 лет

Депутат Госдумы Белик заявил о подготовке США к конфликту на Украине на протяжении 10 лет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Американские военные корпорации вряд ли позволят кому-либо из президентов страны завершить конфликт на Украине, потому что Вашингтон готовился к нему последние 10 лет. Так считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

«[Корпорациям] выгодна дальнейшая его эскалация. Поэтому заявление [экс-лидера США Дональда] Трампа о прекращении конфликта в течение суток расцениваю не более чем как популизм», — заявил Белик.

Депутат также убежден, что вопросы внешней политики решает не президент США, а лоббисты, которые «готовы до крови биться за свои финансовые интересы».

В январе телеведущий Fox News Такер Карлсон также говорил, что корпорации в стране заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку он приносит им реальные доходы.

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Виктория Кондратьева
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