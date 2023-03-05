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16:06, 5 марта 2023Россия

В Крыму обратили внимание на изменение потока беженцев из новых регионов России

Глава парламента Крыма: поток беженцев из новых регионов России в республику снизился

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Поток беженцев из новых регионов России в Крым снизился. На соответствующие изменения обратил внимание глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время в республику начало прибывать меньше граждан с прифронтовых территорий. В связи с этим власти полуострова приняли решение о прекращении работы пункта временного размещения (ПВР) в Джанкое.

При этом в Крыму продолжит функционировать ПВР в Армянске, где на данный момент находятся 43 человека. «Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться», — заключил Константинов.

27 августа прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям Донецкой, Луганской народных республик и Украины разрешается находиться в России без ограничений по времени. Помимо этого, люди, приезжающие из указанных регионов, вправе вести трудовую деятельность на российской территории.

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Варвара Кошечкина
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