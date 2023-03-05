В ДТП в российском регионе пострадали десять человек

В ДТП с автобусом в Нижегородской пострадали десять человек, один погиб

Десять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и двумя легковыми автомобилями в Нижегородской области. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате аварии один мужчина погиб на месте, пятеро были доставлены в больницы. Еще трое самостоятельно доехали до лечебного учреждения, одному пострадавшему врачи оказали помощь на месте.

ДТП произошло в воскресенье в Кстовском районе возле деревни Ржавка. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками.

2 марта в Рубцовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. На федеральной автодороге А-322 столкнулись грузовик и рейсовый автобус, который выехал на встречную полосу. Погибли два человека.