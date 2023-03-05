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02:04, 5 марта 2023Россия

Названые необходимые перед началом летнего сезона прививки

Вирусолог Малышев посоветовал сделать необходимые прививки перед началом летнего сезона

Фото: Pixabay

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в разговоре с Ura.ru назвал прививки, которые необходимо поставить перед началом летнего сезона. По его словам, многое зависит от того, где человек живет или куда собирается поехать.

«На тех территориях, где есть клещи, которые переносят вирусы клещевого энцефалита, надо от него привиться. Кто собирается поехать в центральные области Сибири, на Дальний Восток, должны привиться», — заявил он.

Специалист также посоветовал поставить прививку от гепатита А тем, кто планирует поездку в страны тропического пояса и Юго-Восточную Азию. Он также рекомендовал россиянам проявить инициативу и самим узнать, какие вакцины им необходимо сделать, если они находятся в том или ином регионе.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников заявил, что для того, чтобы иммунитет всегда был в строю, его необходимо поддерживать. Эксперт также рассказал о мифах о его повышении.

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Марина Совина
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