Изменение миропорядка и сближение России с КНР связали с конфликтом на Украине

Профессор Франкопан: конфликт на Украине ускорил изменение миропорядка и сблизил РФ с КНР

Писатель и профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан в статье для Spectator связал ускорение изменения миропорядка и сближения России с Китаем с конфликтом на Украине.

По его словам, сложившаяся ситуация стала моментом перераспределения богатств, который позволит странам, обладающим запасами энергоресурсов, получить сверхприбыли. В то же время рост цен на топливо спровоцировал кризисы, например, в Пакистане и Бангладеш, что создало почву для политической нестабильности и усилило неприязнь к Западу в мире, полагает эксперт.

Франкопан отметил, что сам конфликт и реакция на него западных стран породили значительные возможности для сотрудничества России и Китая. Он отметил, что страны сделали акцент на стабильности, в то время как Запад демонстрирует непредсказуемость.

«Костяк западной коалиции остается прочен, но ей не удалось заручиться поддержкой многих государств, отказавшихся вставать на ту или иную сторону. Дипломатические усилия Москвы, которая последние десять лет налаживала связи и оттачивала свой нарратив, принесли плоды», — указал профессор.

Ранее издание «Коммерсантъ» писало, что США, Китай и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации формируют новую многополярность. Российская военная операция на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к шоковому перевороту в международной политике. США и коллективный Запад стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе Москву и Пекин.

