В Минобороны заявили, что средства ПВО России уничтожили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в ДНР. Об этом в воскресенье, 5 марта, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО сбили вертолет вблизи Димитрова в ДНР. Кроме того, перехвачено еще шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Смерч».

Конашенков также заявил, что ВС России заметили и сбили 12 беспилотных летательных аппаратов Украины — это произошло в районе Берестового в Харьковской области, Пологи в Запорожской области, Еленовки, Никольского и сел Кременец, Спартак и Ивановка в ДНР. В Минобороны добавили, что российские военные также перехватили объекты ВСУ вблизи Кременной, Петровского и села Залиман в ЛНР.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.