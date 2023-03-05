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00:49, 5 марта 2023Россия

Поставки вооружений США и НАТО на Украину объяснили паникой Запада

Военный аналитик Хроленко объяснил поставки вооружений США и НАТО Украине паникой Запада

Фото: Ann-Marie Utz / Globallookpress.com

Военный аналитик Александр Хроленко в интервью радио Sputnik объяснил поставки вооружений США и НАТО на Украину паникой Запада после провала контрнаступления Киева.

По словам эксперта, за российскими войсками в зоне спецоперации остается тактическое и стратегическое превосходство, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, в первую очередь в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Всем уже понятно, даже в Вашингтоне, что Артемовск-Бахмут окружен. Но по каким-то идеологическим мотивам киевский режим продолжает уничтожать там свои войска», — указал Хроленко.

Ранее украинский военный аналитик Петр Черник не исключил сдачу Артемовска российским войскам. По его словам, если город будет разрушен, а «высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход», это позволит силам ВСУ избежать трагедии, которая сложилась для украинской армии на фоне практически полного окружения города российской армией.

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Марина Совина
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