Поставки вооружений США и НАТО на Украину объяснили паникой Запада

Военный аналитик Хроленко объяснил поставки вооружений США и НАТО Украине паникой Запада

Военный аналитик Александр Хроленко в интервью радио Sputnik объяснил поставки вооружений США и НАТО на Украину паникой Запада после провала контрнаступления Киева.

По словам эксперта, за российскими войсками в зоне спецоперации остается тактическое и стратегическое превосходство, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, в первую очередь в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Всем уже понятно, даже в Вашингтоне, что Артемовск-Бахмут окружен. Но по каким-то идеологическим мотивам киевский режим продолжает уничтожать там свои войска», — указал Хроленко.

Ранее украинский военный аналитик Петр Черник не исключил сдачу Артемовска российским войскам. По его словам, если город будет разрушен, а «высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход», это позволит силам ВСУ избежать трагедии, которая сложилась для украинской армии на фоне практически полного окружения города российской армией.

