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18:24, 4 марта 2023Бывший СССР

На Украине не исключили сдачу Артемовска российским войскам

Украинский аналитик Черник допустил отступление ВСУ из Артемовска

Фото: Alex Babenko / Reuters

Украинский военный аналитик Петр Черник не исключил сдачу Артемовска (украинское название — Бахмут) российским войскам. Как сообщает в Telegram украинский ресурс Military Media Center, эксперт назвал город эпицентром боевых действий и допустил отступление из него солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Черника, если Артемовск будет разрушен, а «высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход», это позволит силам ВСУ избежать трагедии, которая сложилась для украинской армии на фоне практически полного окружения города российской армией.

Он также признал, что город, расположенный на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, к северу от крупного населенного пункта Горловка, действительно находится «в тяжелом положении».

Ранее в США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске. Поводом для этого стал второй за неделю приезд в город командующего Сухопутными войсками Украины, генерала Александра Сырского. Обозреватель The New York Times отметил, что российским силам удалось добиться успехов, захватив контроль над одной из самых важных артерий снабжения армии Украины.

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Олег Давыдов
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