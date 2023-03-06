В Гааге отказались расследовать взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на «Северных потоках» не будут расследовать в рамках работы по Украине

Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины отказывается заниматься вопросами вокруг взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедших осенью прошлого гола. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, цитату приводит РИА Новости.

«Преступления агрессии касаются военных преступлений, совершенных высшими политическими и военными руководителями, страной… Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти», — подчеркнул представитель ЕК.

Центр должен открыться летом 2023 года в Нидерландах. Он станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы, созданной в марте 2022 года. Эта группа также занимается расследованием преступлений, совершенных в ходе украинского конфликта.