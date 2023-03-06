Россия отказалась предоставить ОБСЕ данные о вооруженных силах

Россия отказалась предоставить данные о вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ

Россия отказалась предоставлять информацию о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, назвав такой шаг ответом на действия западных стран. Об этом пишет РБК.

«Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ), она окажется в руках государств, упомянутых выше», — заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.