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17:08, 6 марта 2023Мир

Россия отказалась предоставить ОБСЕ данные о вооруженных силах

Россия отказалась предоставить данные о вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия отказалась предоставлять информацию о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, назвав такой шаг ответом на действия западных стран. Об этом пишет РБК.

«Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ), она окажется в руках государств, упомянутых выше», — заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

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Виктория Кондратьева
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