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13:44, 6 марта 2023Моя страна

Мультимедийная выставка исторического национального костюма открылась в Адыгее

Первая мультимедийная выставка дизайнера Кучкарова открылась в Майкопе

Кадр: АИФ Народное ТВ / YouTube

В Майкопе открылась первая мультимедийная выставка исторического национального костюма дизайнера Хусейна Кучкарова. Беседуя с ТАСС, куратор платформы по продвижению молодых дизайнеров и фестивально-конкурсного движения «Этномода», доктор филологических наук, профессор Адыгейского госуниверситета Сусанна Макерова отметила, что в экспозиции выставки, получившей название «Традиции», собраны цифровые работы, анализирующие эволюцию исторического костюма различных народов.

«Это первая мультимедийная экспозиция в формате 3D-mapping — современных технологий, с помощью которых живые динамичные трехмерные видеоизображения транслируются на самые разнообразные объекты», — подчеркнула собеседница агентства.

Рассказывая о Кучкарове, Макерова назвала его талантливым 3D-художником и концепт-дизайнером. Она отметила, что он является участником World Expo в Дубае. По ее словам, в его творчестве исторический (народный) костюм многочисленных этносов занимает особое место.

Ранее сообщалось, что на Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию в Мехико захотели представить женский наряд из Карачаево-Черкесии.

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Варвара Кошечкина
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