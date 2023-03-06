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00:45, 6 марта 2023Экономика

АФК «Система» отказалась от покупки акций владельца Sela и Zarina

АФК «Система» отказалась от покупки 47,7% акций владельца Love Republic, Sela и Zarina

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

АФК «Система» отказалась от покупки акций группы компаний Melon Fashion Group (MFG) у шведских компаний Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Eastnine.

Поясняется, что сделка была расторгнута по обоюдному согласию сторон. В Eastnine отметили, что продолжат поиск выхода из MFG.

Соглашение по приобретению 47,7 процента акций MFG было подписано в октябре 2022 года. Сумма сделки составляла 15,8 миллиарда рублей.

В Melon Fashion Group входят бренды Zarina, Befree, Sela, Love Republic.

Ранее стилист Юлиана Шувалова назвала российские бренды, которые способны заменить западные марки одежды, ушедшие с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной. По мнению Шуваловой, альтернативой зарубежной продукции могут стать изделия таких компаний, как Befree, Zarina и Love Republic, которые входят в состав Melon Fashion Group. Одежда российских производителей отличается высоким качеством, рассказала эксперт.

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Марина Совина
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