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18:57, 6 марта 2023Экономика

В России высказались о будущем цифрового рубля

Депутат Делягин: не стоит ждать от цифрового рубля революционных изменений в жизни

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что не стоит ожидать революционных изменений в повседневной жизни от введения цифрового рубля. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о будущем цифровой валюты.

Ранее стало известно, что законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов, рекомендован комитетом Госдумы по финансовому рынку для принятия в первом чтении.

Введение цифрового рубля — это открытие новых перспектив. Освоим мы их или нет — это вопрос. Эти перспективы могут быть очень интересными, но говорить о них пока рано

Михаил Делягин депутат Госдумы

«Говорить о том, что мне как физическому лицу цифровой рубль откроет принципиально новые возможности, которых сейчас нет, очень преждевременно. Я хотел бы ошибаться, но в общем и целом я не стал бы ждать от цифрового рубля революционных изменений в повседневной жизни», — сообщил Делягин.

При этом депутат отметил, что дискуссии вокруг цифрового рубля продолжаются.

«Обычно они связаны со страхами с возможностью контроля со стороны государства за деньгами людей. Но со стороны людей, у которых в кармане смартфоны и имеются банковские счета, эти страхи представляются не совсем адекватными», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года. Однако пользоваться новой валютой сможет лишь ограниченный круг россиян в рамках тестирования.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. На ней клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

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Алена Шевченко
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