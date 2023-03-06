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13:52, 6 марта 2023Силовые структуры

В подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже с гранатой

В подмосковном Домодедово перекрыли дорогу после задержания мужчины в камуфляже с гранатой

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, у фигуранта была с собой граната. Сейчас дорога на Набережной улице перекрыта, а на месте инцидента работают саперы и сотрудники ФСБ.

Злоумышленник угрожал взорвать военкомат, уточняет Telegram-канал SHOT. Он зашел внутрь здания, сказал, что подорвет всех и скрылся.

Ранее стало известно, что в Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

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Екатерина Власова
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