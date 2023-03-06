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01:32, 6 марта 2023Бывший СССР

Партия премьера Эстонии вышла в лидеры на парламентских выборах

Партия премьера-министра Эстонии Каллас лидирует на парламентских выборах в республике
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Реформистская партия под руководством премьер-министра Эстонии Каи Каллас лидирует на парламентских выборах в республике по итогам электронного голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую избирательную комиссию.

Уточняется, что на данный момент за партию проголосовали 31,9 процента избирателей. На втором месте по популярности оказалась Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), а на третьем — Центристская партия. До оглашения результатов электронного голосования партия Каллас опережала консерваторов примерно на 5 процентов.

Отмечается, что в этом году впервые на парламентских выборах большинство избирателей проголосовали через интернет, а не на избирательных участках. По предварительным данным, в электронном голосовании приняли участие 63,7 процента избирателей.

Ранее сообщалось о решении Москвы понизить уровень дипломатических отношений с Таллином. Причиной для этого, как объяснили в российском министерстве иностранных дел, послужили тотальная русофобия и враждебность в отношении России со стороны эстонских властей.

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Варвара Кузьмина
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