ЕС отказался продать российским авиакомпаниям оставшиеся в России самолеты

Евросоюз отказался продавать российским перевозчикам оставшиеся в России лайнеры

Европейский союз (ЕС) отказался продавать российским авиаперевозчикам оставшиеся в России самолеты. Об этом говорится на официальной странице ЕС.

Отмечается, что введенные в декабре 2022 года послабления Евросоюза в санкционном законодательстве не позволят компетентным органам государств-членов объединения выдавать разрешения на продажу арендованных лайнеров отечественным авиакомпаниям. «Цель введенных послаблений — способствовать скорейшему уходу с российского рынка операторов ЕС», — поясняется в документе.

Также уточняется, что передача воздушных судов в лизинг в Россию не расценивается как инвестиции. Таким образом, нельзя считать, что владельцы или арендодатели этих самолетов продают активы в Россию только на том основании, что они прекратили поставку самолетов из-за введенных санкций.

Более того, нельзя сказать, что западные лизингодатели сворачивают бизнес в России, поскольку они уже остановили поставки из-за антироссийских санкционных мер. «В любом случае продажа лайнеров не является обязательным условием для ухода с российского рынка, ведь уйти можно, даже оставаясь собственником самолета», — подчеркнули в ЕС.

В феврале сообщалось, что из-за влияния западных санкций в России сильно сдвинулись сроки починки самолетов Airbus и Boeing. По словам советника технического директора «Аэрофлота» Марата Терещенко, если раньше двигатели Airbus A320 можно было починить за 20 дней, то теперь на это уходит четыре месяца.