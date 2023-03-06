В России произошло новое землетрясение

В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,2

В Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило ГУ МЧС России по региону.

«В 5.34 по московскому времени поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН о том, что в Назрановском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой 2,2», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что землетрясение произошло на глубине 12 километров. На территории Ингушетии толчки не ощущались, добавили в МЧС. Пострадавших, погибших, а также разрушений в результате сейсмособытия нет.

В пятницу, 3 марта, на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1. Толчки магнитудой от трех до четырех могли ощутить жители Макаровского района Сахалинской области.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли несколько десятков тысяч человек.