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18:33, 3 марта 2023Россия

В России произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1

Фото: Unsplash

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на Сахалине. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в филиале Единой геофизической службы РАН по российскому региону, пишет РИА Новости.

«Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 3 марта в 23.33 (15.33 по московскому времени). Эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе», — объяснила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, очаг землетрясения располагался на глубине 11 километров. Она добавила, что толчки магнитудой от трех до четырех могли ощутить жители Макаровского района Сахалинской области.

27 февраля в акватории Черного моря в 25 километрах от крымского побережья зафиксировали подземные толчки. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил, что землетрясение магнитудой до трех баллов в эпицентре было зафиксировали на глубине 15 километров.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибло несколько десятков тысяч человек.

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Никита Абрамов
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