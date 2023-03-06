В российском регионе четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке и умер

В Иркутской области четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке и умер

В селе Урик Иркутской области нашли мертвым четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Как стало известно, 3 марта тело ребенка обнаружил его 12-летний брат. По данным следствия, погибший запутался в бельевой веревке и передавил сонную артерию.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования сотрудники ведомства назначили судебно-медицинскую экспертизу, в данный момент допрашивают свидетелей и выясняют условия жизни детей.

Ранее в Екатеринбурге трехлетняя девочка застряла в ограждении горки на территории детского сада и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за часть конструкции. В результате удушения она впала в кому, а спустя шесть дней умерла. Впоследствии стало известно, что камеры видеонаблюдения сняли момент происшествия, однако запись не была обнародована.