В Сбербанке оценили объем кредитного портфеля по МСП

Кредитный портфель Сбербанка по МСП превысил четыре триллиона рублей

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил 4,4 триллиона рублей. Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4процента и достиг 18,8 триллиона рублей.

«Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля Сбера сегодня — более 32 процентов рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46 процентов, а кредитный портфель составил почти четыре с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки», - отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

С помощью Сбера инструментами господдержки в прошлом году воспользовались 100 тысяч малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил триллион рублей. Чтобы упростить бизнесу получение льготных кредитов, банк продолжает развивать «Конструктор госпрограмм», который помогает выбрать подходящую программу и подать заявку. В сервисе уже представлено 22 программы господдержки: 5 федеральных и 17 региональных. В 2022 году в нем реализовано 13 тысяч сделок на 105 миллиардов рублей — в три раза больше, чем в 2021-м.

